Жителька Харківщини тримала на фермі трьох біженців, яких примушувала працювати за їжу

Оперативники міграційної поліції викрили жительку Харківщини, яка примушувала людей працювати за їжу. Зловмисниця підшукувала людей, які під час війни залишилися без даху над головою та обіцяла офіційне працевлаштування на фермі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцією встановлено, що жителька Харківського району обманом вербувала людей – переважно біженців на залізничних, автомобільних вокзалах та ринках Харківської області.

Завербовані особи, які через військову агресію рф були вимушені залишити свої домівки та не мали засобів для існування, легко погоджувались на пропозицію зловмисниці. Вона обіцяла нормований робочий день, заробітну плату, гідні умови проживання та триразове харчування. Натомість потрапляючи до фермерського господарства, люди жили в умовах, що не відповідають санітарним нормам, їжі не вистачало для мінімальних потреб.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України, поліцейські провели обшуки та встановили трьох потерпілих осіб – 50-річну жінку, 59 та 56-річних чоловіків.

Слідчі за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину. Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости