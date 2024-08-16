ДБР повідомило про підозру десятьом зрадникам та колаборантам з Харківщини

Працівники ДБР повідомили про підозру десятьом перебіжчикам з Харківської області, які після початку російського повномасштабного вторгнення пішли працювати на ворога.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Троє зрадників були правоохоронцями в Ізюмі, один з них обіймав керівну посаду. Під час окупації міста добровільно пішли на співпрацю з ворогом. За підтримку окупаційного режиму кожен з них отримав посади в місцевому каральному органі.

Один з фігурантів став начальником пункту поліції селища Борова, інші отримали посади чергового ізолятора тимчасового тримання та дільничного.

Зрадники вишукували будь-яку інформацію про місцевих мешканців, які вступили до ЗСУ, вилучали зброю у населення. Також нерідко застосовували побої до затриманих, яких доставляли російські військові. Тортури влаштовували у катівні, яку обладнали в одному з підвалів. Крім того, вони змушували людей до виконання робіт з ліквідації в Ізюмі наслідків бойових дій.

Двоє інших перебіжчиків працювали на росіян у Куп’янському районі, один з них став начальником відділу карного розшуку. Інший почав працювати в ізоляторі тимчасового тримання.

Ще один зрадник – з Чугуївського району. Під час окупації Вовчанська він разом із військовими рф патрулював вулиці, перевіряв документи у своїх земляків. Згодом став оперуповноваженим псевдополіцейського відділку.

Також про підозру повідомлено і трьом співробітникам Куп’янської податкової. Вони опікувалися тим, аби наповнювати окупаційну казну, збираючи податки з місцевих мешканців.

Вони підозрюються у державній зраді та у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Також про підозру у колабораціонізмі повідомлено працівниці Куп’янської державної міграційної служби. Вона приймала документи від населення для оформлення паспортів рф та надавала відповідні консультації.

Під час звільнення Харківщини зрадники втекли разом із російськими військовими. За скоєне усім загрожує довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости