Затримано очільників двох ТЦК на Київщині: при обшуках знайшли більше мільйона доларів

СБУ затримала двох очільників ТЦК на Київщині та їхнього спільника, які «заробили» на ухилянтах понад 1 млн доларів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, керівники Бориспільського та Бучанського ТЦК організували схему ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Вони забезпечували виготовлення підроблених медичних документів, які в подальшому слугували підставою для визнання військовозобов’язаних непридатними до військової служби та їх виключення з військового обліку.

На цей час задокументовано більше ніж 20 осіб, які у такий спосіб намагалися ухилитися від мобілізації.

До своєї протиправної діяльності підозрювані намагалися залучити службових осіб Центральної військово-лікарської комісії Збройних Сил України для безперешкодного затвердження необхідних документів.

У приміщеннях ТЦК, а також за місцем проживання керівників ТЦК, їхнього спільника, «ухилянтів» та в автомобілях фігурантів проведено 33 обшуки.

У ході проведення обшуків у двох керівників районних ТЦК вилучили майже пів мільйона доларів США, ще понад 600 тис. доларів США у їхнього спільника, а також військово-облікові та медичні документи військовозобов’язаних.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Агентство Телевидения Новости