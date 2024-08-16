На Харківщині викрито жінку, яка добровільно працювала на окупантів

Ексспівробітниці міграційної служби з Купʼянська оголошено підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 46-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що головна спеціалістка Куп’янського відділу ГУ ДМС України в Харківській області перейшла на бік рф.

Коли місто Купʼянськ перебувало під контролем збройних сил рф, вона добровільно обійняла посаду «исполняющего обязанности инспектора отдела миграционной службы».

Колаборантка приймала документи від місцевих мешканців для оформлення громадянства рф, у тому числі документів на оформлення згоди неповнолітніх осіб у віці від 14 до 18 років.

Також вона добровільно проходила службову підготовку, вивчаючи «Федеральный Закон о полиции» та інші нормативні документи рф щодо проведення паспортизації населення.

За роботу на окупаційний уряд фігурантка встигла отримати понад 40 тисяч російських рублів.

Під час контрнаступу ЗСУ фігурантка разом з окупантами втекла на територію рф.

Нині вирішується питання щодо оголошення її у розшук. Із займаної української посади підозрювану звільнено.

Агентство Телевидения Новости