У Харкові психолог вбив та розчленував дружину: справу передано до суду

Вбив, дружину, розчленував та вивіз у валізі. Завершено розслідування в справі про психолога та балетмейстерку.

Справу передали до суду, повідомив нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Все сталося в середині лютого. Вбивця вразив всіх своєю винахідливістю – він інсценував у квартирі побачення своєї дружини з іншим, відповідав на повідомлення з її телефону вже після вбивства та зміг вдало заховати рештки тіла, зазначив Болвінов.

Але слідству вдалося з’ясувати, як все було насправді. Тіло без голови та рук знайшли в льосі неподалік дачного будинку, який належить родині. Голову та руки вбивця закопав в інших місцях, а тіло намагався спалити разом з валізою.

«Це було звичайне подружжя, вони вирішили більше не жити разом – 12-річний син залишився з мамою. Та через ревнощі чоловік зарізав жінку у ванній. Холоднокровно позбувся тіла та довго заперечував свою провину. Врешті він таки зізнався, а ми змогли зібрати достатньо доказів», – розповів Болвінов.

Є і відео з камер спостереження, і результати експертизи ДНК, і безліч фактів, які вказують на те, що цей злочин був спланований заздалегідь, – резюмує начальник слідчого управління.

Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости