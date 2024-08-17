Обстріли Харківщини: слідчі фіксують наслідки

Минулої доби окупанти завдавали удари по населених пунктах Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські здійснили десять оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 16 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

Вранці 17 серпня військові рф завдали удари по селищу Козача Лопань. Загинула цивільна жінка. Сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку, гаражі. Зруйновані та пошкоджені ще два приватних домоволодіння.

16 серпня внаслідок обстрілу села Одноробівка зруйновано житловий будинок.

Село Новоосинове росіяни обстріляли з артилерії. Пошкоджено приватне домоволодіння.Керованими авіабомбами військові рф завдали удари по селищу Мала Данилівка. Виявлено КАБ, який не вибухнув.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу у селі Велика Шапківка пошкоджено будинок.

Селище Куп’янськ-Вузловий ворог атакував касетними боєприпасами. Пошкоджено будинок.З РСЗВ «Ураган» окупанти обстріляли селище Білий Колодязь. Пошкоджено будівлю та господарчу споруду приватного підприємства.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 16 серпня поліцейські вивезли з Вовчанської громади трьох людей.

Агентство Телевидения Новости