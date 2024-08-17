Вісім разів окупанти штурмували позиції ЗСУ на Харківщині

Оперативна інформація станом на 16.00 17.08.2024 щодо російського вторгнення.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 72. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де провів більше третини від усіх атак, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій.

Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Берестового та в напрямку Лозової. Два боєзіткнення в районі Стельмахівки ще тривають.

На Лиманському напрямку не припиняються ворожі атаки в районах Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. З початку доби на цьому напрямку нараховується уже 14 боєзіткнень, досі триває п’ять боєзіткнень. Ситуація контрольована.

Тривають бої на Сіверському напрямку, атакує супротивник поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного, окупанти шість разів намагались прорвати нашу оборону. Всі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Часового Яру. Три з цих боєзіткнень продовжуються.

Торецький напрямок залишається одним з найгарячіших і пріоритетних напрямків для ворожої армії, кількість ворожих атак тут на даний час складає сім.

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так з початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного, Завітного та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи натиск, вже відбили 25 атак противника, 11 боєзіткнень ще тривають. Зазнав авіаудару НАРами Олександропіль.

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Агентство Телевидения Новости