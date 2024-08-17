Три дрони «Vampire» передали захисникам Харківщини

Допомога у вигляді трьох ударних БПЛА надійшла від благодійних фондів «Становлення України» та «Дар».

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Продовжуємо системну роботу з підтримки українських захисників і захисниць. У співпраці з благодійними фондами та волонтерськими організаціями вдалося забезпечити військових черговою партією сучасних дронів «Vampire» вітчизняного виробництва. Ці безпілотники вже неодноразово довели свою ефективність на полі бою та знищенні ворожої сили. Найголовніше – вони допомагають зберегти життя та здоров’я нашим військовим. Дякуємо партнерам за співпрацю й допомогу! Продовжуємо працювати далі», – сказав Олег Синєгубов.

Вже сьогодні техніка надійде до військових підрозділів, котрі виконують бойові завдання на території Харківської області.

Агентство Телевидения Новости