Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:05
Просмотров: 57

Три дрони «Vampire» передали захисникам Харківщини

Три дрони «Vampire» передали захисникам Харківщини

Допомога у вигляді трьох ударних БПЛА надійшла від благодійних фондів «Становлення України» та «Дар».

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Продовжуємо системну роботу з підтримки українських захисників і захисниць. У співпраці з благодійними фондами та волонтерськими організаціями вдалося забезпечити військових черговою партією сучасних дронів «Vampire» вітчизняного виробництва. Ці безпілотники вже неодноразово довели свою ефективність на полі бою та знищенні ворожої сили. Найголовніше – вони допомагають зберегти життя та здоров’я нашим військовим. Дякуємо партнерам за співпрацю й допомогу! Продовжуємо працювати далі», – сказав Олег Синєгубов. 

Вже сьогодні техніка надійде до військових підрозділів, котрі виконують бойові завдання на території Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 