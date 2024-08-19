Обстріли Харківщини за добу: поранено жінку, є руйнування та пожежі

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Ударів по Харкову не зафіксовано, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

19 серпня близько 3:15 окупанти вдарили по Козачій Лопані Дергачівської громади.

Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

Близько 8:10 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, поблизу села Новоплатонівка. Внаслідок ворожого обстрілу горіла хвойна підстилка на площі більше ніж 9 Га.

9:47 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, село Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджені три пʼятиповерхові житлові будинки, приміщення та техніку підприємства по благоустрою. Близько 10:00 Куп’янський р-н., Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 52-річна жінка, отримала вибухове поранення. 11:20 Куп’янський р-н, Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Інформація про постраждалих не надходила. 12:47 Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, село Соболівка. Внаслідок обстрілу горіла трава.

20:05 Ізюмський р-н, Балаклійська ТГ, село Вільне. Внаслідок обстрілу на відкритій території горіла трава. Інформація про постраждалих не надходила. 22:27 Куп’янський, р-н, місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіли будинки та господарчі споруди. На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення неподалік Вовчанська та Липців. Дві атаки противника продовжуються.

На Куп’янському напрямку ворог 16 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки та Стельмахівки. Дванадцять боїв завершено, чотири – тривають.

Агентство Телевидения Новости