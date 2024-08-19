На Харківщині СБУ затримала двох диверсантів, які знищували обладнання Укрзалізниці

Служба безпеки викрила та затримала на Харківщині групу диверсантів, які виконували завдання ворожих спецслужб зі знищення критично важливого обладнання Укрзалізниці.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено, що зловмисники здійснили серію пошкоджень батарейних шаф систем сигналізації, централізації і блокування, які забезпечують роботу автоматики і слугують для безпеки руху залізничного транспорту на стратегічно важливих напрямках.

Відповідно до інструкцій з рф, диверсанти проводили дорозвідку цілей, робили фото та відеоматеріали та відправляли їх на «погодження» своєму російському куратору. Диверсанти ломом зламували металеві двері батарейних шаф, обливали технологічну частину електротехнічного обладнання залізниці легкозаймистою сумішшю і підпалювали.

За результатами своїх диверсій зловмисники робили фотодокази знищеного обладнання, які надсилали представникам держави-агресора через популярний месенджер.

У якості об’єктів для своїх диверсійних дій чоловіки обирали обладнання на тих ділянках залізниці, які використовуються для перекидання військової техніки та боєприпасів у бік фронту. Надалі зловмисники мали продовжити серію підпалів на обʼєктах критичної інфраструктури залізничної галузі Харківської області.

В результаті спецоперації співробітники СБУ затримали диверсантів «на гарячому» під час підпалу чергової батарейної шафи Укрзалізниці поблизу вузлової залізничної станції у передмісті Харкова. За даними слідства, зловмисниками виявилися 27-ми та 30-річний чоловіки, які ніде не працювали.

За наявною інформацією, ворожі спецслужби залучили їх до таємної співпраці на шкоду Україні через сайт з пошуку роботи, де вони розмістили відповідне оголошення. За вчинені злочини рашисти виплачували їм гроші на банківську картку.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили кожному з фігурантів про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Наразі обоє затриманих перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости