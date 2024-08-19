На Харківщині нацгвардійці знищили ворожий бліндаж із окупантами

Розрахунком «Бандерлоги» групи аеророзвідки Нацгвардії за допомогою дрона Mavic було виявлено рух трьох військовослужбовців російських загарбників біля бліндажа на Харківському напрямку.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Як показало відеоспостереження, позиція ворога була оснащена антидроновою сіткою та станцією радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Координати бліндажа були передані для вогневого ураження групі ударних FPV-дронів.

Після того, як противник почув наближення FPV-дронів, російські загарбники намагалися сховатися у бліндажі.

Розрахунком Tomiko за допомогою трьох ударних FPV-дронів було нанесено вогневе ураження по вказаному бліндажу. Перший дрон відкрив вхід в бліндаж, другий та третій дрони остаточно знищили ворожий бліндаж разом з трьома окупантами.

Агентство Телевидения Новости