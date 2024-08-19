На Харківщині нацгвардійці взяли у полон росіянина за допомогою дрона

На Харківському напрямку військові підрозділу «Хартія» з дрона помітили пораненого бійця рф та скинули йому воду та записку з інструкціями, як здатися в полон. Пілот українського дрона скерував росіянина до українських військових.

Про це повідомили в 13-й бригаді Національної гвардії України «Хартія».

Українські захисники поділилися з полоненим їжею водою та надали йому спеціалізовану медичну допомогу.

Окупанта направили до спеціального табору для військовополонених. Згодом його обміняють на українського військового.

Агентство Телевидения Новости