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На Харківщині нацгвардійці взяли у полон росіянина за допомогою дрона

На Харківщині нацгвардійці взяли у полон росіянина за допомогою дрона

На Харківському напрямку військові підрозділу «Хартія» з дрона помітили пораненого бійця рф та скинули йому воду та записку з інструкціями, як здатися в полон. Пілот українського дрона скерував росіянина до українських військових.

Про це повідомили в 13-й бригаді Національної гвардії України «Хартія».

Українські захисники поділилися з полоненим їжею водою та надали йому спеціалізовану медичну допомогу.

Окупанта направили до спеціального табору для військовополонених. Згодом його обміняють на українського військового.

Агентство Телевидения Новости

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