Моторошне вбивство балетмейстерки у Харкові: деталі розслідування

Прокурори Шевченківської окружної прокуратури Харкова спільно зі слідчими завершили досудове розслідування резонансного вбивства 37-річної балетмейстерки у Харкові.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Злочин було вчинено у лютому 2024 року. До правоохоронців звернулася жінка. Вона повідомила, що її донька – головний балетмейстер театру – зникла. Вона перестала відповідати на дзвінки, а у месенджерах писала доволі дивно, не схоже неї.

Слідчі встановили, що балетмейстрка та її чоловік збиралися розлучитися, тож вирішили пожити окремо. За два дні до звернення її матері до поліції, чоловік приїхав до дружини. Він нібито хотів забрати особисті речі.

Правоохоронці передивилися відео з камери спостереження у під’їзді та з’ясували, що після візиту чоловіка жінка нікуди не виходила.

Через кілька днів чоловік зізнався у злочині та розповів правоохоронцям, що сталося.

На ґрунті ревнощів він підозрював дружину у зраді, тому періодично відслідковував її відвідування у месенджері. Це стало однією з причин вбити власну дружину. Під час сварки він наніс їй ножове поранення у коридорі, розчленував тіло та склав рештки у валізу і пакет. В подальшому все прибрав та вимив квартиру. Після цього поїхав до посадки та закопав пакет з рештками тіла. Надалі у покинутому льосі в дачному кооперативі намагався спалити тіло жінки.

Після вбивства чоловік імітував, що дружина й досі жива. Він возив телефон містом та відповідав на повідомлення.

На даний час чоловік знаходиться під вартою. Йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. Тож, прокуратура вимагатиме справедливого покарання за вчинений злочин та розраховує на швидкий розгляд справи у зв’язку з резонансністю події.

Агентство Телевидения Новости