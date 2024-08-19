У районі Липців на Харківщині окупанти проводять заходи логістичного забезпечення

На Харківському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який намагається проснутися, однак успіхів не має. В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює заміну особового складу на бойових позиціях, проводить евакуаційні заходи.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

В районі населеного пункту Липці ворог здійснив поповнення бойових розрахунків. Провів заходи логістичного забезпечення. Продовжуються випадки невиконання наказів особовим складом противника.

Поблизу Стариці відмічається поодиноке переміщення особового складу противника з метою внутрішньої ротації на бойових позиціях.

У Вовчанську окупанти здійснили перегрупування штурмових груп, поповнюють запаси боєкомплекту та медикаментів. Центральну частину міста ворог обстрілював з важкої вогнеметної системи ТОС-1А.

Протягом минулої доби відбулося три бойових зіткнення. Також ворог завдав авіаудару з використанням двох КАБів та одного ракетного удару. Крім того, окупанти завдали 57 ударів дронами-камікадзе та 449 разів обстріляли позиції Сил оборони України.

Від початку цієї доби триває чотири бойових зіткнення у районі Вовчанська та Липців.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 120 осіб.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 система ППО,7 артилерійських систем,7 автомобілів,8 одиниць спеціальної техніки,63 БпЛА.

Агентство Телевидения Новости