Окупанти з танка обстріляли селище Козача Лопань на Харківщині: двоє поранених

Вдень 19 серпня внаслідок танкових ударів по Козачій Лопані поранено двох цивільних – 50-річну жінку та 54-річного чоловіка. Їхній стан оцінюється як середній, медики надають їм необхідну допомогу.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Протягом останніх трьох годин ворожий танк завдав по селищу не менше ніж 10 ударів, пошкодивши приватні будинки та енергетичну інфраструктуру. На місці влучань виникли пожежі, над локалізацією яких працюють підрозділи ДСНС.

Додаткова інформація встановлюється. Загроза повторних ударів залишається дуже високою.

Агентство Телевидения Новости