На Харківщині окупанти посилили повітряну розвідку, проводять підготовку до штурмових дій

На Харківському напрямку впродовж минулої доби обстановка суттєвих змін не зазнала. У Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку, проводить підготовку до штурмових дій.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

У Вовчанську окупанти застосували важку вогнеметну систему ТОС-1А по району багатоповерхової забудови.

В районі населеного пункту Глибоке противник підвищив активність повітряної розвідки, здійснює міжпозиційні переміщення особового складу штурмових загонів 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії, проводить евакуацію втрат.

В районі населеного пункту Липці ворог з метою поповнення втрат ворог заводить на позиції штурмові групи зі складу 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу. Проводить заходи логістичного забезпечення.,

Поблизу Стариці російські окупанти провели внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях.

Неподалік Бугруватки та Огірцевого противник здійснював переміщення особового складу на передові позиції, поповнив боєкомплект та запаси продовольства.

Протягом минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Також ворог завдав одного авіаудару з використанням двох КАБів. Також окупанти завдали 56 ударів дронами-камікадзе та 443 рази обстріляли позиції Сил оборони України.

Від початку цієї доби триває чотири бойових зіткнення у районі Вовчанська та Липців.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 76 осіб, з яких одного окупанта взято в полон.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 81 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,10 артилерійських систем,8 автомобілів,5 одиниць спеціальної техніки,57 БпЛА.

Знищено: 51 укриття для особового складу противника, один пункт управління БпЛА.

Агентство Телевидения Новости