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Обстріли Куп’янська та Борової: правоохоронці Харківщини показали наслідки

Обстріли Куп’янська та Борової: правоохоронці Харківщини показали наслідки

19 серпня близько 23:20 війська рф обстріляли Купʼянськ. Вибухове поранення дістав 47-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні вночі ворог здійснив обстріли селищ Купʼянськ-Вузловий та Борова Ізюмського району. Пошкоджено житлову інфраструктуру.

За попередніми даними, по Куп’янську, Куп’янськ-Вузловому та Боровій збройні сили рф били з РСЗВ.

За процесуального керівництва Купʼянської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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