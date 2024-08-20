Внаслідок обстрілів Харківщини поранено чотири людини: слідчі задокументували воєнні злочини рф

Минулої доби окупанти завдавали удари по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Поліцейські здійснили 15 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 7 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє пресслужба поліції харківської області.

19 серпня внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ селища Козача Лопань пошкоджено сім приватних будинків, господарчі споруди, гараж. Дістали поранення цивільні чоловік та жінка.

З артилерії ворог обстріляв село Новоосинове. Пошкоджено приватний будинок, надвірні будівлі. Дістала поранення цивільна жінка.

По місту Куп’янськ військові рф завдали удари з артилерії, РСЗВ «Ураган». Пошкоджено ЛЕП, приватні будинки, автомобіль. Дістав поранення цивільний чоловік.

Внаслідок артилерійського обстрілу у селі Первомайське пошкоджено будинок.По селу Копанки окупанти завдали авіаудар ФАБ-500. Пошкоджено приватний будинок.

З РСЗВ «Град» військові рф вдарили по селу Одноробівка. Пошкоджено та знищено приватні будинки, господарча споруда, ЛЕП, сталося займання сухостою.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 19 серпня поліцейські вивезли з Куп’янського та Чугуївського районів 6 людей.

Агентство Телевидения Новости