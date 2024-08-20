Внаслідок удару дронами на Харківщині загинув чоловік, ще двоє людей поранено

Сьогодні близько 10:50 росіяни завдали удари по двох цивільних автомобілях у Козачій Лопані, застосувавши FPV-дрони.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

64-річний чоловік загинув, також поранень легкого ступеня зазнали 2 цивільні особи.

Станом на 13:15 по селищу завдано щонайменше 8 ударів з БПЛА. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та цивільні автівки.

«Окупанти продовжують чинити терор проти цивільного населення нашої громади. Протягом останнього часу ворог завдавав авіаційних ударів (КАБи та УМПБ Д-30), застосовував БПЛА та FPV-дрони, а також використовував ствольну артилерію, РСЗВ та танки. Головною ціллю підступних ударів стають приватна забудова та критична інфраструктура на прикордонній території», – зазначив Задоренко.

Над усуненням наслідків ворожих ударів працюють профільні служби – пожежники, фахівці з відновлення енерго- та газопостачання, комунальні служби.

На місцях також знаходяться медики, поліцейські, представники місцевого самоврядування, які виконують відповідні

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