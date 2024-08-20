Німеччина планує передати Україні ще 4 системи ППО IRIS-T до кінця року

До кінця поточного року Німеччина передасть Україні ще 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T різної дальності дії.

Як повідомляє УНІАН, про це наголосив заступник офіційного представника німецького уряду Вольфґанґ Бюхнер, якого цитує DW.

За його словами, окрім зенітно-ракетних комплексів Україна також отримає 10 зенітних самохідних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 основних бойових танків Leopard, бойові безпілотники та кілька тисяч боєприпасів для артилерії й танків.

Вже наступного року, як очікується, Німеччина передасть Україні більше ніж 20 самохідних гаубиць, 20 бойових машин піхоти Marder, 37 основних бойових танків Leopard, 5 зенітних самохідних установок Gepard, 6 зенітно-ракетних систем IRIS-T та кілька тисяч артилерійських і танкових боєприпасів.

«І саме тому немає жодного повідомлення від уряду про те, що підтримка буде скорочена або якимось іншим чином обмежена», – наголосив Бюхнер.

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