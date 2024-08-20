Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:15
Просмотров: 80

Німеччина планує передати Україні ще 4 системи ППО IRIS-T до кінця року

Німеччина планує передати Україні ще 4 системи ППО IRIS-T до кінця року

До кінця поточного року Німеччина передасть Україні ще 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T різної дальності дії.

Як повідомляє УНІАН, про це наголосив заступник офіційного представника німецького уряду Вольфґанґ Бюхнер, якого цитує DW.

За його словами, окрім зенітно-ракетних комплексів Україна також отримає 10 зенітних самохідних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 основних бойових танків Leopard, бойові безпілотники та кілька тисяч боєприпасів для артилерії й танків.

Вже наступного року, як очікується, Німеччина передасть Україні більше ніж 20 самохідних гаубиць, 20 бойових машин піхоти Marder, 37 основних бойових танків Leopard, 5 зенітних самохідних установок Gepard, 6 зенітно-ракетних систем IRIS-T та кілька тисяч артилерійських і танкових боєприпасів.

«І саме тому немає жодного повідомлення від уряду про те, що підтримка буде скорочена або якимось іншим чином обмежена», – наголосив Бюхнер.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 