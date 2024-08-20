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У Харкові горів ангар на площі 800 кв. метрів у Слобідському районі

У Харкові горів ангар на площі 800 кв. метрів у Слобідському районі

20 серпня о 16:49 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у Слобідському районі міста Харкова. На момент прибуття вогнеборців горіла будівля ангарного типу та суха трава навколо неї.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Також полум’ям знищена вантажівка, що стояла всередині ангару. Площа пожежі склала близько 800 кв. метрів.

О 17:32 пожежу було локалізовано, а о 19:10 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі було залучено дев’ять відділень пожежно-рятувальної служби. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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