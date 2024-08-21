Обстріл Козачої Лопані на Харківщині: слідчі працюють на місці події (фото)

За адресою негайно виїхали всі профільні служби – поліція, медики, рятувальники. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

21 серпня близько 12:25 окупанти завдали артилерійські удари по селищу Козача Лопань Дергачівської територіальної громади.

Пошкоджена будівля сільської ради, цивільний автомобіль, приватні домоволодіння. Попередньо, під завалами в підвальному приміщенні можуть знаходитися три цивільні жінки.

З-під завалів рятувальники деблокували жінку 1968 року народження, вона отримала легкі ушкодження, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Рятувальна операція триває.

На місці події працюють слідчо-оперативна група ВП № 3 ХРУП № 3, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Агентство Телевидения Новости