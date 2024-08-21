Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:03
Просмотров: 54

Обстріл Козачої Лопані на Харківщині: слідчі працюють на місці події (фото)

Обстріл Козачої Лопані на Харківщині: слідчі працюють на місці події (фото)

За адресою негайно виїхали всі профільні служби – поліція, медики, рятувальники. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

21 серпня близько 12:25 окупанти завдали артилерійські удари по селищу Козача Лопань Дергачівської територіальної громади. 

Пошкоджена будівля сільської ради, цивільний автомобіль, приватні домоволодіння. Попередньо, під завалами в підвальному приміщенні можуть знаходитися три цивільні жінки. 

З-під завалів рятувальники деблокували жінку 1968 року народження, вона отримала легкі ушкодження, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Рятувальна операція триває.

На місці події працюють слідчо-оперативна група ВП № 3 ХРУП № 3, криміналісти та вибухотехніки. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 