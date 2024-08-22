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Є підвищений ризик російський атак у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності України, – посольство США

Є підвищений ризик російський атак у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності України, – посольство США

Посольстві США в Києві попередило американських громадян про загрозу російських повітряних ударів у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності України 24 серпня.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Посольства США в Україні.

«За оцінками Посольства США в Києві, протягом наступних кількох днів та протягом вихідних існує підвищений ризик нічних та денних російських безпілотників та ракетних атак по всій території України у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності України 24 серпня», – ідеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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