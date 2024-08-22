Нічна атака дронів на прифронтові території Харківщини: у Повітряних силах повідомили деталі

У ніч на 22 серпня окупанти завдали удару 10 БпЛА типу Shahed із Курського напрямку. Більшістю виявлених «шахедів» ворог атакував позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Також противник застосував протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети «Іскандер-М» із Бєлгородської області та Криму.

Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА, ще два – локаційно втрачені (упали самостійно). Внаслідок активної протидії більшість ворожих ракет не досягла цілей. Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків.

Агентство Телевидения Новости