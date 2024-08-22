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На Харківщині горить 10 гектарів лісу

На Харківщині горить 10 гектарів лісу

21 серпня о 21:00 рятувальники локалізували лісову пожежу у Гутянському лісовому господарстві в районі села Карайкозівка Краснокутської громади, яка виникла близько 14:00.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Горіла хвойна підстилка на площі 10 га, а також будівля площею 60 кв. м, яка не експлуатувалась. До пожежогасіння залучені 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 47 рятувальників, а також шість одиниць техніки лісового господарства та 22 лісівники.

Роботи з ліквідації вогню тривають. Причина виникнення пожежі не пов’язана з військовими діями.

Агентство Телевидения Новости

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