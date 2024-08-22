ДТП на Харківщині: автівка вилетіла з траси, семеро травмованих

На Харківщині поблизу села Волохів Яр на автодорозі Київ – Харків – Довжанський 21 серпня зіткнулися автомобілі Skoda Superb та Chevrolet Aveo. Семеро людей постраждали, зокрема двоє дітей.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, автомобіль Skoda під керуванням 31-річного чоловіка зіткнувся з автомобілем Chevrolet, який здійснював виїзд з другорядної дороги з міста Балаклія та не надав перевагу в русі іншому учаснику дорожнього руху.

У результаті постраждали водій та 26-річний пасажир автівки Skoda, 59-річний водій Chevrolet та четверо його пасажирів – 59 та 57-річні жінки, 16-річний хлопець та 7-річна дівчина. Всі дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та доставленні до медичних закладів.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Відкрито кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости