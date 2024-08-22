Троє людей зазнали поранень внаслідок обстрілів Харківщини: дані поліції

Минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського та Куп’янського районів. Поліцейські здійснили 35 оглядів місць подій. Троє людей зазнали поранень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

22 серпня у селі Гетьманівка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, адмінбудівлі. Дістали поранення цивільні чоловік та жінка.

По місту Куп’янськ військові рф завдали удари з РСЗВ «Ураган», артилерії. Пошкоджені п’ять приватних будинків, гараж, господарчі споруди. Сталося займання сухої трави.

З артилерії ворог обстріляв село Нечволодівка. Пошкоджена будівля і майно приватного підприємства.

По селищу Козача Лопань військові рф завдали удари з артилерії, повторно вдарили дроном «Ланцет». Зруйновано будівлю селищної ради, трактор. З-під завалів врятували цивільну жінку. Постраждалу доставили в лікарню.

По селу Кам’янка ворог вдарив ракетою Х-35. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі.

Внаслідок ворожого обстрілу у селі Ізюмське виникла пожежа, горіли чагарники.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 21 серпня поліцейські вивезли з Чугуївського та Харківського районів вісьмох людей.

Агентство Телевидения Новости