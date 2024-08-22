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На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої

На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої

22 серпня у селищі Куп’янськ-Вузловий стався черговий нещасний випадок.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

На невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 65-річний чоловік. Внаслідок вибуху він отримав травми та був госпіталізований до лікувального закладу.

«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», – наголошують сапери.

Агентство Телевидения Новости

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