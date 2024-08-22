Нічні обстріли Харківщини: прокурори фіксують наслідки

Війська рф здійснили атаки ракетами та БпЛа по селах Купʼянщини: постраждав мирний мешканець.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 22 серпня близько 2:00 ворог завдав ударів безпілотниками та ракетами по селу Гетьманівка Купʼянського району. Пошкоджено школу, дитячий садок та житлові будинки.

Отримав поранення 43-річний чоловік. За попередніми даними, російська армія здійснила обстріл ракетами типу Х-35.

Також орієнтовно в той самий час війська рф атакували БпЛА село Отрадне Купʼянського району. Будівля ліцею зазнала пошкоджень.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости