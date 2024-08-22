Сім дронів, «Іскандер» та чотири ракети Х-35 атакували мирну Харківщину за добу

За добу по цивільній інфраструктурі та беззбройним жителям Харківщини ворог застосував чотири ракети Х-35, сім FPV-дронів, одну балістичну ракету «Іскандер».

Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Куп’янський напрямок наразі є найскладнішим. Попри відсутність успіхів у просуванні, противник не полишає спроб перехопити ініціативу.

Водночас окупант посилив обстріли цивільних об’єктів із РСЗВ «Ураган» та осколково-фугасними снарядами, зазначив очільник ХОВА.

«Щодня приділяємо максимум уваги для вирішення різних гуманітарних завдань. На тих територіях, де активні бойові дії не дозволяють відновити електропостачання — посилено працюємо над тим, щоб забезпечити місцевих жителів альтернативними джерелами опалення. Разом із тим у громадах населених збільшуємо кількість когенераційних та газотурбінних установок», – наголосив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости