Сім разів окупанти атакували на Куп’янському напрямку, на Харківському – два рази

Оперативна інформація станом на 16.00 22.08.2024 щодо російського вторгнення.

За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 78. Найбільш активно ворог і далі діє на Покровському напрямку, де провів близько сорока відсотків від усіх боєзіткнень на території України, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти два рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована. Також ворог вдарив НАРами з озброєння вертольота Ка-52 у район Козачої Лопані.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та в напрямку Лозової. Під удари двома російськими авіабомбами потрапив район Кругляківки.

На Лиманському напрямку, ворожі підрозділи атакували в районах Новосадового, Греківки, Тернів, Невського, Торського та Діброви. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили уже сім ворожих атак. Триває ще один бій біля Макіївки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку супротивник атакував поблизу Білогорівки, Виїмки та Спірного – окупанти п’ять разів безуспішно намагались прорвати нашу оборону.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили шість штурмових дії поблизу Іванівського, Кліщіївки, Григорівки та Часового Яру. Біля останнього завдали ударів 22 некерованими авіаракетами.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає чотири. Сьогодні ворог атакував у районах Нью-Йорка та Неліпівки. Наші захисники дають гідну відсіч противнику – всі боєзіткнення вже завершено. Авіація агресора двічі завдала ударів по населеному пункту Дружба некерованими авіаракетами, а у район Плещіївки терористи скинули два КАБи.

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 33 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій.

Агентство Телевидения Новости