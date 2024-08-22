Зазнав обстрілу Купʼянськ-Вузловий на Харківщині: пенсіонер отримав поранення

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 22 серпня близько 11:20 війська рф здійснили обстріл селища Купʼянськ-Вузловий.

Отримав поранення 65-річний чоловік.

Пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі.

За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту з РСЗВ «Ураган».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости