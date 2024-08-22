Одна людина загинула, ще 8 поранені: прокурори фіксують наслідки удару по Богодухову на Харківщині

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 22 серпня близько 15:30 зс рф обстріляли місто Богодухів.

Загинув 56-річний чоловік, який під час ворожих ударів порався на городі. Завтра йому мало виповнитись 57 років.

Ще вісім людей отримали поранення, серед яких 15-річний хлопець. Неповнолітнього госпіталізували до лікарні з уламковим пораненням лівої руки.

Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, господарчі будівлі, приміщення двох цивільних підприємств, автомобілі.

Також внаслідок обстрілу сталась пожежа в лісовому масиві поблизу с. Семенів Яр Богодухівського району площею 3 га. Триває ліквідація.

За попередніми даними, війська рф застосували для ударів РСЗВ «Торнадо-С».

Прокурори Богодухівської окружної прокуратури Харківської області та слідчі СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області задокументували наслідки збройної агресії російської федерації.

Агентство Телевидения Новости