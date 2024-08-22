Повертаємо території: у 3-й ОШБр офіційно заявили про контрнаступ на Харківщині

У 3-й окремій штурмовій бригаді офіційно заявили про контрнаступ на Харківщині.

Внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два кв. км.

Про це повідомили в 3-й ОШБр.

Співідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки.

«Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На дану хвилину цю задачу виконано», — командир бригади, полковник Андрій Білецький.

За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні о.с., а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.«Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу — штурмовики», — командир бригади.

Штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної артилерії. Противник намагається повернути втрачене.

Агентство Телевидения Новости