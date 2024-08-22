Під завалами сільради на Харківщині виявили тіла двох загиблих

Завершилася друга доба пошуково-рятувальної операції у Козачій Лопані: з-під завалів на місці зруйнованої ворожим снарядом сільради вилучили тіла двох загиблих.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Протягом усього дня рятувальники ДСНС разом з жителями селища розбирали завали зруйнованої будівлі місцевої адміністрації.

Через надзвичайну активність ворожих FPV-дронів та загрозу артилерійських ударів спецтехніку до процесу залучити не вдалося.

«Під час пошукових робіт були виявлені тіла двох місцевих жительок, які допомагали у роботі старостинського округу. Основне завдання натепер – деблокувати їх та передати тіла жінок рідним для поховання», – зазначив Задоренко.

Нагадаємо, 21 серпня по селищу Козача Лопань військові рф завдали ударів з артилерії, після чого повторно вдарили дроном «Ланцет». Зруйновано будівлю селищної ради, трактор. З-під завалів врятували цивільну жінку. Постраждалу доставили в лікарню.

Агентство Телевидения Новости