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Лаявся та ображав свою дружину: в Харкові поліція притягнула чоловіка до відповідальності
Поліцейські Харкова притягнули до відповідальності чоловіка за вчинення домашнього насильства щодо дружини.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
22 серпня до Харківського райуправління поліції № 3 надійшло повідомлення про те, що у квартирі по вулиці Архітекторів чоловік поводить себе агресивно, нецензурно лається та ображає свою 21-річну дружину.
Поліцейські склали протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Поліція закликає не замовчувати факти домашнього насильства та телефонувати на спецлінію 102.