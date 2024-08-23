У Харкові викрито підприємця: привласнив 1,5 млн гривень на ремонті укриття

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру директору підприємства за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у листопаді 2022 року підприємство взяло на себе зобов’язання провести ремонт укриття, розташованого на території спортивного комплексу в Індустріальному районі Харкова.

Встановлено, що об’єми й вартість фактично виконаних робіт не відповідають даним, зазначеним у проєктно-кошторисній та звітній документації.

Підозрюваний вніс недостовірні відомості в документи та особисто підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, завищивши вартість використаних матеріалів та їхні обсяги, достовірно знаючи, що частина робіт взагалі не виконувалась.

Надалі на підставі цих документів на рахунок підрядника надлишково перераховано майже 1,5 млн гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків замовнику.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу і встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Агентство Телевидения Новости