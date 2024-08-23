Працевлаштувався до окупаційної адміністрації: на Харківщині виявили ще одного помічника рф

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 60-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканець села Петропавлівка під час силового захоплення Куп’янщини збройними силами рф в кінці червня 2022 року добровільно обійняв посаду в окупаційній адміністрації. Чоловік став «и. о. старшего инспектора-дежурного Кондрашовского территориального отдела», про що було видано відповідний наказ.

Колаборант забезпечував пропускний режим до адміністративної будівлі фейкового органу влади та вів журнал відвідувачів.

Наразі підозрюваний переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости