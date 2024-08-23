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ДБР завершило розслідування щодо перебіжчика з Куп’янського району

ДБР завершило розслідування щодо перебіжчика з Куп’янського району

Працівники ДБР завершили розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Куп’янського району Харківської області, який з перших днів окупації приєднався до загарбників.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Обвинувальний акт направлено до суду.

На початку війни зрадник на службовому автомобілі супроводжував колони з російськими військовими Куп’янськом у напрямку Харкова, селища Ківшарівка та Куп’янськ-Вузловий. Пізніше допомагав розбудовувати місцевий каральний орган.

Також чергував на блок-постах та відбирав автомобілі у місцевих мешканців, які передавав окупантам.

У липні 2022 року його призначили інспектором в так звану патрульну службу, а за кілька місяців перевели на посаду водія. За роботу на ворога встиг отримати близько 80 тисяч російських рублів.

Під час звільнення регіону втік до рф.

Він обвинувачується у державній зраді та у колабораційній діяльності (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости

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