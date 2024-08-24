Сьогодні в Україні відзначається День Незалежності

Україна втретє відзначає День Незалежності в умовах війни.

Своєю чергою, це 33 День незалежності України, пише Фокус.

24 серпня 1991 року ухвалили постанову про проголошення незалежності України, яка набула чинності одразу після ухвалення.

А 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі народ проголосував за ухвалення Акта проголошення незалежності України.

Перша у світі країна, яка визнала українську суверенність — це Польща.

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