Наслідки обстрілів Харківщини за добу: загинуло чотири людини, поранено троє цивільних та троє поліцейських

Минулої доби окупанти завдавали удари по населених пунктах Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Поліцейські здійснили 28 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 15 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє поліція Харківській області.

23 серпня внаслідок ворожого обстрілу у селищі Козача Лопань зруйновано два приватні будинки та господарчі споруди. Дістали поранення троє поліцейських, які працювали на місці обстрілу.

У селі Новоосинове через ворожий авіаційний обстріл ФАБ-500 пошкоджено приватні будинки.

З артилерії росіяни обстріляли село Колісниківка. Пошкоджено сім приватних будинків, надвірні будівлі, господарчі споруди.

У селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Ураган» пошкоджено приватний будинок, надвірні будівлі. Дістали поранення три цивільні жінки. Ще двоє чоловіків загинули.

Село Богуславка окупанти обстріляли з авіації ФАБ-500. Пошкоджено та зруйновано вісім приватних будинків, надвірні будівлі, господарчі споруди. Загинули цивільні чоловік та жінка.

З артилерії військові рф завдали удари по селу Одноробівка. Пошкоджено двоповерховий будинок та електромережі.У місті Куп’янськ внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено два житлові будинки, гараж.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф.

23 серпня поліцейські вивезли з Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів 9 людей.

Агентство Телевидения Новости