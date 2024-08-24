Вранці окупанти обстріляли Харківщину: постраждало шість людей

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Окупанти вчергове обстріляли Купʼянщину, постраждали шість мирних мешканців.

За даними слідства, 24 серпня близько 10:35 окупанти здійснили обстріл міста Купʼянськ. Поранення отримав 75-річний чоловік, який під час удару перебував на подвірʼї домоволодіння.

Також сьогодні о 12:05 збройні сили рф обстріляли село Новоосинове Купʼянського району. Гострої реакції на стрес та поранень зазнали пʼять жінок. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. За попередніми даними, війська рф били по селу з РСЗВ.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости