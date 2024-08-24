На Харківщині триває ліквідація кількох лісових пожеж

Станом на 14:00 на Харківщині триває ліквідація 6 лісових пожеж.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Поблизу села Сніжківка Піщанського лісництва Ізюмського лісгоспу горить хвойна підстилка на площі 8 га;

поблизу селища Борова Куп’янського лісгоспу Борівського лісництва, горить ліс на площі 6 га;

поблизу села Петрівське Завгороднівського лісництва Ізюмського лісгоспу — пожежа на площі 40 га;

неподалік міста Балаклія Ізюмського району горить хвойна підстилка на площі 12 га;

неподалік села Літвінове Богодухівського району горить хвойна підстилка на площі 8 га;

поблизу селища Борова Борівського лісництва Ізюмського району — горить ліс на площі 4 га.

Рятувальники нагадують, важливо дотримуватися правил пожежної безпеки у природних екосистемах та під час проведення господарських робіт на власних ділянках. Вогонь поширюється швидко і навіть невелике займання може спричинити масштабну пожежу.

Агентство Телевидения Новости