У Повітряних силах повідомили деталі нічної атаки на Україну

У ніч на 25 серпня армія рф завдала ударів ракетами різних типів по прифронтових областях України. Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату «Іскандер-К», балістичну «Іскандер-М» та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей.

«Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей», – йдеться в повідомленні.

Також окупанти атакували дев’ятьма ударними безпілотниками типу Shahed з мису Чауда – Крим. Вісім «шахедів» збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області.

Агентство Телевидения Новости