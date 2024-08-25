Наслідки ракетних ударів по Харкову та Чугуєву: 11 постраждалих, зокрема 4-річна дитина

25 серпня близько 4:05 збройні сили рф завдали серії ракетних ударів по Харкову та області. Два влучання зафіксовано по Харкову, є постраждалі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Наслідки обстрілу Харкова

У Слобідському районі Харкова пошкоджено та зруйновано житлові будинки. Постраждали семеро людей, у двох з них поранення, у пʼятьох – гостра реакція на стрес.

В Індустріальному районі зафіксовано влучання у промисловій зоні. Без постраждалих.

Наслідки обстрілу Чугуєва

У Чугуєві ворожа ракета влучила у господарчу споруду на території приватної житлової забудови.

Поранення та гостру реакцію на стрес дістали четверо мирних жителів, серед яких 4-річний хлопчик. Також було відомо про постраждалу 14-річну дівчину, проте під час огляду медичними працівниками її діагноз не підтвердився.

Попередньо, для обстрілів ворог використав авіаційні ракети типу Х-59.

За процесуального керівництва Слобідської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова і Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости