Харківський та Куп’янський напрямки: ЗСУ відбили 17 ворожих атак

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 25 серпня. 914 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів 15 ракетами та 95 авіаударів, скинувши 127 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 143 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Петропавлівка Харківської області.

На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 14 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Новоселівського, Стельмахівки, Синьківки та Глушківки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости