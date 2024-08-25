Вщент зруйновані будинки, згорілі автівки, постраждалі цивільні: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини
Протягом доби окупанти завдавали удари по Харкову та населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів. Через ворожі обстріли дістали поранення 19 цивільних людей.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
25 серпня близько 4:00 військові рф завдали ударів ракетами Х-59 по житловому будинку та об’єкту цивільної інфраструктури у Харкові. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, полум’я перекинулось на сусідній будинок. Ще один житловий будинок пошкоджено вибуховою хвилею. Постраждали четверо цивільних людей, серед яких двоє жінок і двоє чоловіків.
Внаслідок ракетного удару по Чугуєву постраждало п’ятеро цивільних людей, серед яких 4-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.
24 серпня у селі Кругляківка внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено два житлові будинки.
З РСЗВ «Ураган», «Град», КАБ ворог завдавав ударів по місту Куп’янськ. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки. Дістали поранення троє цивільних чоловіків.
Внаслідок ворожого артобстрілу та скидання КАБ дістали поранення п’ятеро цивільних жінок у селі Новоосинове. Пошкоджено близько 20 житлових будинків.
У селі Колісниківка через ворожий удар КАБ-250 пошкоджено чотири житлові будинки. Поранена цивільна жінка.
По місту Балаклія військові рф завдали удару ракетою Х-59. Вщент зруйновано та пошкоджено близько 15 житлових будинків та прилеглих споруд, вісім автомобілів. Постраждала одна цивільна людина, медична допомога надана на місці.
У селах Шийківка та Загризове внаслідок ворожого обстрілу КАБ горів сухостій.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 24 серпня поліцейські вивезли з Вовчанської громади шістьох людей.