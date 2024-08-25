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Наслідки нищівного удару ракети Х-59 по Харкову: відео з коптера

Наслідки нищівного удару ракети Х-59 по Харкову: відео з коптера

25 серпня близько 4:05 збройні сили рф завдали двох ракетних ударів по Харкову: зафіксовані влучання у Слобідському та Немишлянському районах. Попередньо, для обстрілів ворог використав авіаційні ракети типу Х-59.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Слобідському районі Харкова пошкоджено та зруйновано житлові будинки. Постраждали семеро людей, у двох з них поранення, у пʼятьох — гостра реакція на стрес.

В Індустріальному районі зафіксовано влучання у промисловій зоні. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Слобідської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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