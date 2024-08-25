Мати загиблого харківського пілота піднялася в кабіну F16, на якому мріяв літати Джус

Рік тому 25 серпня 2023 року сталась авіаційна катастрофа нм Житомирщині. Під час бойового вильоту пари Л-39 загинуло одразу три українські пілоти: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков (позивний «Juice»).

Як розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук, на церемонії прощання із Джусом він пообіцяв матері Андрія Пільщикова – Лілії Олександрівні – посидіти в кабіні F-16: у літаку, на якому так мріяв літати її син.

«І я дотримав свого слова. На жаль, Джус зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання в Сполучені штати. І сьогодні в кабіні F-16 його мати. Вона продовжує справу свого сина і зробить усе, щоб наші крила міцніли», – розповів Микола Олещук.

Агентство Телевидения Новости