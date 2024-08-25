Пошкоджено 20 будинків та вісім авто: наслідки обстрілу міста Балаклія на Харківщині

24 серпня близько 21:00 війська рф завдали ракетного удару по місту Балаклія Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків і господарчих споруд, а також вісім авто. Постраждав мирний мешканець.

Попередньо, ворог вдарив по місту авіаційною ракетою Х-59.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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